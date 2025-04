5 października to jeden z najczarniejszych dni dla polskiego showp-biznesu i kinematografi. Tego dnia w 2014 roku odeszła Anna Przybylska, uwielbiana, podziwiana, piękna kobieta, matka i aktorka.

Gwiazdy i celebryci upamiętniają przyjaciółkę, koleżankę po fachu, wspaniałą mamę... Przyszła pora na wspominanie Anny Przybylskiej przez znane postacie sceny publicznej. Wielu z nich znało ją osobiście i razem zgodnie twierdzą, że była przesympatyczną, cudowną osobą. Nie dało się jej nie lubić, rozświetała nawet najsmutniejsze chwile. Niedawno pisałyśmy o wzruszającym wyznaniu mamy Anny Przybylskiej kilka dni przed rocznicą śmierci aktorki.

A tak wspominają ją przyjaciele i znajomi z branży...

Kuba Wojewódzki:

Justyna Steczkowska

Bardzo przeżyłam śmierć Ani. Ona była mi bliska, spotykałyśmy się co jakiś czas w pracy. Uwielbiałam Ankę. Była tak urocza, pełna życia, zabawna, pełna dystansu do siebie. Każde spotkanie z nią to była fantastyczna przygoda. Uwielbiałam ją spotykać, tak po prostu...