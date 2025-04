Kilka dni temu wystartowała internetowa akcja zbiórki pieniędzy "E-Serce", zasilająca konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która po raz kolejny zagra już 13 stycznia 2013 roku. W tym roku Jurek Owsiak zbiera pieniądze na ratowanie życia dzieci oraz godną opiekę medyczną dla seniorów.

Reklama

Akcję "E-Serce Wielkiej Orkiestry" wspierają największe gwiazdy show-biznesu. Wśród nich znaleźli się m.in.: Doda, Maciej Musiał, Anja Rubik, Maciej Stuhr. Część ambasadorów przedsięwzięcia wzięła również udział w spocie, który ma zachęcać internautów do wykupowania pikseli na specjalnej stronie, gdzie zamieszczone zostały wirtualne serca gwiazd, które można wypełnić czym tylko się chce. W filmiku zobaczymy Edytę Herbuś, Olę Kwaśniewską, Michała Piróga, Majkę Jeżowską i zespół Enej.

Z dumą informujemy, że Polki.pl są jednym z partnerów medialnych akcji "E-Serce". Zachęcamy wszystkich do wsparcia przedsięwzięcia , gdyż nie wychodząc z domu, dzięki kilku kliknięciom myszki możecie pomóc potrzebującym dzieciom. Zajrzyjcie zatem na stronę e-serce.wosp.org.pl i działajcie - my już to zrobiliśmy!

Reklama

Zobacz: Doda wspiera akcję WOŚP "e-serce"