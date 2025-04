8 z 9

„Sablewskiej sposób na modę”

Już pierwszy sezon programu udowodnił, że prawdziwy doradca wizerunkowy to ktoś więcej niż stylista – to lekarz duszy i ciała. Dziś Maja ma za sobą dwa sezony programu i wciąż przybywa kobiet, które dzięki niej zmieniły swój wygląd i… życie! Jesienią program powróci w niezmienionej formule.

Co jest ważne dla zwykłych Polek? One to wiedzą! Maja: „Zajmuję się modą. To mnie nakręca. I jest pożyteczne”. Anna: „Wybieram gadżety, które okazują się niezbędne”.