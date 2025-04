W warszawskimj centrum handlowym odbyło się spotkanie poświęcone premierze charytatywnego albumu wizażowego "Dosięgnąć Gwiazd" autorstwa Agaty Naniewicz. Kto pojawił się na evencie?

Reklama

Kto pojawił się na premierze charytatywnego albumu? W spotkaniu wzięli udział m.in. Aleksandra Mikołajczyk, Krystyna Mazurówna, Ilona Felicjańska oraz Tomasz Ciachorowski. Album

"Dosięgnąć Gwiazd" to pierwszy w Polsce charytatywna publikacja z udziałem gwiazd filmu, TV, sportu, mody i muzyki. Autorką jest Agata Naniewicz, wizażystka i pasjonatka. Obszerny i pięknie wydany album dostępny w limitowanej edycji, ma na celu ukazanie współczesnych trendów w makijażu i fotografii, ale przyświeca mu głównie jeden cel: pomoc wszystkim pomoc podopiecznym Fundacji Herosi z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka i zakup sprzętu medycznego.

Więcej o albumie "Dosięgnąć gwiazd"

W stworzeniu tej wyjątkowej, charytatywnej publikacji pomogło – i dołożyło swoją cegiełkę – ponad 50 znanych modeli, aktorów, sportowców, muzyków, projektantów, osobowości telewizyjnych i show biznesu m. in.: Dorota Wellman, Patricia Kazadi, Aleksandra Kwaśniewska, Anna Guzik, Natalia Siwiec,

Agata Naniewicz tworzy makijaże do pracy, na sesję zdjęciową i występ w telewizji, dla gwiazdy z pierwszych stron gazet i dla pani z sąsiedztwa. Współpracuje ze sławnymi fotografami, agencjami reklamowymi i modelingowymi. Praca nad albumem "Dosięgnąć Gwiazd" trwała ponad 3 lata. Żeby zrealizować sesje do albumu, sprzedała samochód i wielokrotnie wsiadała do pociągu, by wydeptać swoje własne ścieżki do gwiazd.

W szczytnym celu

Fundacja Herosi jest działającą od 2009 roku organizacją pożytku publicznego. Jej głównym celem jest pomoc, w szczególności dzieciom z chorobami nowotworowymi. Działania fundacji skupiają się przede wszystkim na pozyskaniu funduszy na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Aktywnie pomaga pacjentom z oddziału onkologii.

Reklama

Sprawdź:

Wygraj album "Dosięgnąć gwiazd"

"Dosięgnąć gwiazd": jedyny taki album o wizażu

Gwiazdy na pokazie Lidii Kality