Gwiazdy na premierze książki Krzysztofa Gojdzia Zatrzymać czas

Doktor Krzysztof Gojdź i Magdalena Rigamonti na oficjalną premierę swojej książki „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej” zaprosili wielu gości. W restauracji AleGloria 1 grudnia pojawili się między innymi: Katarzyna Warnke, Rafał Maślak, Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Sokołowska, Anna Korcz, Łukasz Jemioł, Robert Kupisz, Renata Dancewicz, Karolina Szostak, Weronika Książkiewicz.

Spotkanie poprowadził Mateusz Hładki. Książka „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej” (Edipresse Książki) dostępna jest już w sprzedaży!

„Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej”

To książka, która z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy dbają o urodę oraz zdrowy i młody wygląd. To idealna lektura dla tych, którzy zauważają u siebie pierwsze oznaki upływającego czasu, ale boją się albo wstydzą zwrócić się ze swoim problemem do specjalisty. Dr Krzysztof Gojdź w przystępny i często zabawny sposób oswaja czytelników z tajemniczym światem medycyny estetycznej. W książce autor zwraca się bezpośrednio do czytającego, dzięki czemu doskonale przełamuje barierę pomiędzy autorem-lekarzem i czytelnikiem-pacjentem. Znikają tematu tabu, a wstydliwe problemy stają się jedynie doświadczanymi przez wszystkich przypadłościami.

Lekarz medycyny estetycznej powinien być nie tylko dobrym fachowcem, ale też mieć zmysł artystyczny, pozwalający spojrzeć na człowieka, jak na dzieło sztuki.

- tak uważa dr Gojdź, który zawsze chciał realizować się jako artysta. Dziś jest jedną z niewielu osób w Polsce, która potrafi cofnąć czas i wydobyć piękno pacjenta bez użycia skalpela. Nic więc dziwnego, że ma tysiące zadowolonych klientek, które dumnie prezentują umiejętności słynnego doktora. Zaufało mu też spore grono gwiazd. Wśród jego klientek znajdziemy między innymi: Małgorzatę Kożuchowską, Magdę Gessler, Joannę Krupę, Korę czy Agatę Młynarską.



W książce „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej” dr Krzysztof Gojdź opowiada o swoich doświadczeniach, rozmowach z pacjentami i przytacza najciekawsze historie z jego praktyki. Nie ukrywa tego co myśli i czuje na temat piękna ciała, diet, czy botoksu. Wygłasza kontrowersyjne teorie na temat ludzkich boleści oraz mody na bycie sztucznym człowiekiem.

W ciągu roku dr Krzysztof Gojdź skradł serca swoim pacjentkom i... napisał książkę. Jego styl bycia, w tym również narracji ̶ wzbudza mnóstwo emocji, czasem nawet odbierany jest jako kontrowersyjny. Niemniej jednak chyba wszyscy są tego samego zdania ̶ to lekarz, który wyróżnia się nie tylko wiedzą i profesjonalizmem, ale również ogromną empatią . A to dla mnie cechy lekarza idealnego;). Jestem pewna, że wraz z wydaniem tej książki grono jego fanek, a tym samym szczęśliwych pięknych kobiet jeszcze się powiększy...

- Małgorzata Kożuchowska.



„Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej” to książka nie tylko do czytania, Została ona uatrakcyjniona multimedialnymi treściami, które można pobrać dzięki aplikacji Tap2C. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie. Można ją pobrać z Google Play i AppStore. Dzięki niej czytelnik otrzyma dostęp do ekskluzywnych filmów, rozmów z autorem czy pacjentami.

Na podstawie materiałów prasowych Edipresse Książki