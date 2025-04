Gwiazdy na premierze książki Jana Kuronia

Jan Kuroń w listopadzie wydał swoją pierwszą książkę „Sprytna kuchnia czyli kulinarna ekonomia“, więc przyszedł czas na spotkanie autorskie połączone z premierą. W restauracji Roberta Sowy „No31“ 8 grudnia pojawiła się plejada gwiazd wielkiego formatu.

Jan Kuroń wraz z żoną, Anetą Kuroń, zaprosili same znakomitości. Wśród gości nie zabrakło Hanny Bakuły (przeczytajcie o jej książce "Jak być ogierem do konca życia"), Lidii Kopanii, Łukasza Nowickiego, Mariusza Totoszko, Katarzyny Pierścionek, Mariety Mareckiej, Danuty Błażejczyk czy Jarosława Milnera. Zaproszeni goście bawili się wyśmienicie i ze smakiem: dosłownie i w przenośni!

Gwiazdy na spotkaniu autorskim z Janem Kuroniem

Jan Kuroń w książce „Sprytna kuchnia czyli kulinarna ekonomia” udowadnia, że samodzielne przygotowywanie jedzenia nie musi zajmować więcej niż 20-30min. Posiłki można przygotować szybko i sprawnie, nie rezygnując przy tym ze zdrowego odżywiania. Autor podpowiada jak odpowiednio zaplanować zakupy, by kupować bardziej świadomie i nie ulegać sklepowym promocjom. Ważne, by nie marnować jedzenia - to jego jedna z głównych zasad postępowania w kuchni, jedna z tych, które przekazał mu ojciec, Maciej Kuroń.

W książce znajdują się także porady jakie produkty zawsze powinny znajdować się w domu, co powinniśmy trzymać w swojej spiżarni, na półkach, w szafkach, które produkty można schować do lodówki, a które można mrozić.W „Sprytna kuchnia czyli kulinarna ekonomia” znajdziemy też wiele wspaniałych przepisów na smaczne dania.

Zobacz przepis Jana Kuronia na wrapy z łososiem

W rozdziale „Kupuj lokalnie, gotuj globalnie” stawia na wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Polskie produkty są najlepsze i właśnie lokalnym produktom placuszki z botwiny zawdzięczają wspaniały i delikatny smak. Z kolei przepis na pasztet z kaczki z żurawiną i porto pokazuje, że można przyrządzić wykwintne danie naprawdę niskim kosztem. Oczywiście w książce nie zabrakło przepisów na słodkości. Aneta Kuroń - żona autora wyznała:

„W tym duecie to ona jest słodka, a on zdecydowanie bardziej wytrawny”.

I to dlatego ten rozdział przygotowany jest przez Nią!

Zachęcone? Aż ślinka cieknie! "Sprytna kuchnia czyli kulinarna ekonomia" to idelany pomysł na prezent!

Książka „Sprytna kuchnia czyli kulinarna ekonomia” (Edipresse Książki) dostępna jest już w sprzedaży, m.in. na HitSalonik.

