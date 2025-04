14 stycznia odbyła się uroczysta premiera filmu "Wkręceni 2", na którą tłumnie przybyły jedne z największych polskich gwiazd. Kino pękało w szwach - kto by się spodziewał, że pojawi się aż tak wielu gości?

To było interesujące wydarzenie nie tylko ze względu na produkcję, która jest kontynuacją lubianej i cenionej komedii "Wkręceni".

Oczywiście - prermiera filmu to zawsze nie lada gratka dla przedstawicieli świata kina i teatru, dlatego na pokazie filmu pojawili się znani i lubiani aktorzy. m.in. Andrzej Młynarczyk, Mikołaj Roznerski, Mateusz Damięcki.

Lecz nie ukrywajmy: to również fantastyczna okazja, by pokazać się szerokiej publiczności w eleganckim, wieczorowym wydaniu.

Nie można zaprzeczyć, że piękne polskie celebrytki pokazały klasę.

Kreacje przypominały odbywającą się w zeszłą niedzielę galę Zlotych Globów, bowiem Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan czy Marta Żmuda-Trzebiatowska wyglądały zachwycająco!

Dużą niepsodzianką było pojawienie się na premierze dawno niewidzianych gwiazd, Dominiki Figurskiej, Anny Kaczmarczyk czy Mateusza Damięckiego... z nową partnerką. Kogo zabrakło?

Jak waszym zdaniem prezentowały się gwiazdy?

Film "Wkręceni 2" wchodzi do kin już 16 stycznia!

