18. urodziny to wielkie wydarzenie! Tyle lat skończyła właśnie popularna marka obuwnicza. Kto pojawił się na jubileuszowej imprezie?

Reklama

Zwykle stonowana i perfekcyjna Paulina Sykut-Jeżyna postanowiła nieco zaszaleć. Niezobowiązujący look ocierający się o styl hippie, to częsty wybór prezenterki. Zawsze wygląda rewelacyjnie, a jej nogi prezentują się bezbłędnie: Dziennikarka wie, jak podkreślić swoje atuty i jest świadoma tego, że posiada jedne z najzgrabniejszych nóg show-biznesu. Mało tego - postanowiła dobrze się bawić i rozruszała imprezę. My też tam byłyśmy!

Ciekawy look to z kolei wizytówka Margaret. Artystka pojawiła się w modnych okularach i szortach. Do zdjęć pozowała także z... nożem! Do czego była jej potrzebna groźna broń? Notabene, na koszulce Marceliny Zawadzkiej również pojawił się podobny motyw... Sprawdźcie!

Przejrzyj galerię zdjęć z imprezy sklepu obuwniczej marki!

Reklama

Zobacz też:

18 urodziny Vivy! Magazyn jest już pełnoletni

Malinowska na wakacjach z dziećmi

Dygant, Widawska i Cegielska na imprezie