Helle Berry

W wieku 20 lat zdobyła koronę Miss USA i wzięła udział w wyborach Miss Świata, w których awansowała do finału, co otworzyło jej drogę do kariery w modelingu, ale ona nadal marzyła o karierze aktorskiej. Przebalowała pieniądze, oszczędności zniknęły.

Zadzwoniłam do mojej matki i poprosiłam ją o pieniądze, ale mi odmówiła. Wściekłam się i nie odzywałam do niej przez rok. Teraz jednak uważam, że to była najlepsza rzecz, jaką dla mnie zrobiła.

Gwiazda trafiła do przytułku dla bezdomnych, ale z uporem maniaka chodziła na wszystkie castingi, na które mogła, a jednocześnie dorabiała sobie jako kelnerka. W 1989 roku dostała rolę w serialu, a teraz na koncie ma i Oscara, i Złotą Malinę...