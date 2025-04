Ile lat ma Angelina Jolie? W jakim wieku jest Jennifer Aniston? A może są w tym samym wieku? Jeśli ktoś interesuje się takimi ciekawostkami, to pewnie wie, która z nich jest starsza, a która młodsza. O tym musicie się przekonać, zaglądając do galerii!

Ile lat mają gwiazdy?

Trudno czasem dociec, ile lat ma gwiazda. Operacje plastyczne, zabiegi odmładzające, używki czy geny mają decydujący wpływ na wygląd. Niektórym celebrytom bardzo dobrze wychodzi kamuflowanie swojego wieku, a inni są nieco mniej skuteczne w tej dziedzinie.

Specjalnie dla was zestawiłyśmy pary (i nie tylko) gwiazd, które są w tym samym wieku, ale wcale nie widać, że są rówieśnikami. Oczywiście to dotyczy nie tylko kobiet. Doskonale jednak wiemy, że panie o wiele chętniej i skrupulatniej podchodzą do pielęgnacji antystarzeniowej. Zgadzacie się z nami?

Co postarza, a co odmładza?

Nawet młode gwiazdki potrafią sobie zaszkodzić sobie makijażem i kolorem włosów. To, że ubranie potrafi dodać lat, doskonale widać na przykładzie Jennifer Lawrence, Cate Blanchett czy Taylor Swift. Z kolei mistrzynią odmładzających stylizacji jest zdecydowanie Gwen Stefani. Ona absolutnie nie wygląda na swój wiek!

Jeśli jesteście ciekawe naszego zestawienia, to zapraszamy do obejrzenia galerii gwiazd, które są w tym samym wieku, a zupełnie nie wyglądają!

