Z pewnością temat operacji plastycznych gwiazd to coś, co wciąż intryguje, jest trochę kwestią wstydliwą lub tajemniczą. Niektóre gwiazdy otwarcie przyznały się do tego, że ich biusty są dziełami chirurga. Kto taki?

Gwiazdy, które nie przyznają się do operacji

Zacznijmy od Agnieszki Szulim, której zasadniczo... nie brakuje niczego: ma pieniądze, sławę, urodę, wykształcenie i figurę. Miała też miłość - Adama Badziaka, pierwszego i póki co jedynego męża. Po nim pozostały jej piersi, bowiem Agnieszka Szulim zdecydowała się na operację plastyczną powiększenia piersi właśnie dla niego. Jej biust jest teraz imponujących rozmiarów, ale porównajcie jej fotkę sprzed lat - czy naprawdę było to konieczne?

Gwiazdy, które zdecydowały się na poprawienie biustu

Wśród zagranicznych sław dość kontrowersyjną operacją biustu była plastyka piersi Demi Moore. Aktorka od lat słynie z doskonałej figury, ale mało kto wie, że jeszcze kilkanaście lat temu była żona Bruce'a Willisa była posiadaczką pełnych, jędrnych i naprawdę sporych piersi. Miała dość obsadzania jej w rolach gorącej kochanki czy femme fatale (lub striptizerki - pamiętacie sukces "Striptizu"?) i zmniejszyła piersi!

Zerknijcie do naszej galerii zdjęć gwiazd i celebrytek, które kombinowały ze swoim biustem. Porównajcie zdjęcia "przed" i "po"!

