Nie tak dawno na świecie swoje pociechy powitały Agnieszka Sienkiewicz czy Rozalia Mancewicz. To ważny moment w życiu każdej kobiety. Które gwiazdy są w ciąży i urodzą w 2016 roku?

Ekscytujące 9 miesięcy ciąży to przełomowy proces, a obserwowanie rosnącego z dnia na dzień ciążowego brzuszka napawa wzruszeniem, radością, a niekiedy lękiem. W tym roku kilka gwiazd powita na świecie potomków. Dla pięknej Blake Lively czy Olivii Wilde to już ciąże nr 2. Drew Barrymore czy Megan Fox są bardziej doświadczone, i każda z nich spodziewa się trzeciego dziecka. Kiedy urodzą? Ich brzuchy nie do końca zdradzają terminy porodów, ale niektóre z was na pewno się domyślą!

Gwiazdy, które zostaną mamami w 2016 roku

Wśród polskich gwiazd nie można zapomnieć o Mai Bohosiewicz, która po raz pierwszy zostanie mamą na przełomie lipca i sierpnia oraz o trenerce Katarzynie Kępce. Zobacz, które gwiazdy cieszą się na przyjście na świat dzieci i kompletują wyprawkę!

