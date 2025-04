Wszyscy chyba pamiętamy, co to było za show! Idol to pierwszy talent show, który przed telewizorami skupiał miliony widzów. A finałowe odcinki wyłaniały gwiazdy, które zrobiły ogromną karierę. Innym mimo, że się nie udało, to wspominamy ich rozrzewnieniem. Teraz "Idol" wraca po ponad dekadzie, do innej stacji telewizyjnej i z nowymi jurorami. Co będzie się działo?

Reklama

Idol wraca w 2017 roku!

W skład jury nowej edycji Idola weszła Elżbieta Zapendowska, którą znamy od początku istnienia show. Oprócz niej, uczestników oceniać będą: Ewa Farna, Janusz Panasewicz i Wojtek Łuszczykiewicz. Całość poprowadzi... jak dotychczas - Maciek Rock! Castingi do show trwają, będziemy mogli je obejrzeć na początku przyszłego roku.

Od lewej: Ewa Farna, Elżbieta Zapendowska, Wojtek Łuszczykiewicz, Janusz Panasewicz - fot. ONS.pl

Kogo zobaczymy na scenie? Jesteśmy ciekawi, czy i tym razem Idol zdoła wyłonić talenty, które sprawdzą się w polskim show biznesie. W końcu trzeba mieć to coś! Idol pomógł w karierze takim gwiazdom jak Brodka, Ania Dąbrowska, czy Tomek Makowiecki. Jednak wielu z uczestników miało jedynie 5 minut na szczycie. Patrycja Wódz, czy Piotrek Lato (na koncie ma również udział w Big Brotherze) to przykłady tych osób, którym się nie udało. A, czy ktoś jeszcze pamięta, że w Idolu brały udział Paulina Sykut i Joanna Kulig?

Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia gwiazd Idola kiedyś i teraz!