Rozpoczęły się przygotowania do premiery musicalu "Karol", poświęconego życiu Św. Jana Pawła II. Wcześniej uznawano to za dowcip, ale w każdym żarcie jest pół prawdy. Wiemy już, kto wystąpi na deskach teatru i wcieli się w główne role.

Musical o życiu Karola Wojtyły

Produkcja jawi się jako duże wydarzenie medialne i kulturalne. Blisko 40 wokalistów, aktorów i tancerzy. 60 statystów. 3 tiry dekoracji, oświetlenia, konstrukcji scenicznych i multimedialnych. Blisko 200 osób pracujących przy produkcji i realizacji spektaklu. Te liczby najlepiej świadczą o rozmachu, z jakim przygotowywana jest premiera spektaklu (widowiska) "Karol".

Polki.pl przesłuchują Agnieszkę Kaczorowską

Przez ponad 2 godziny aktorzy, wokaliści i tancerze snuć będą niezwykłą opowieść o życiu Jana Pawła II, podaną widzom w koncepcji współczesnego, koncertowego show. Oprawę świetlną musicalu zapewnią realizatorzy, którzy pracowali dotąd m.in. przy koncertach takich zespołów jak Feel, Enej, Pectus, Gregorian czy Golec Uorkiestra.

- Najbardziej intensywną pracę zaplanowaliśmy na 7 i 8 grudnia. Czekają nas przygotowania do najważniejszych scen widowiska, w tym scen z udziałem statystów - mówi Michał Kaczmarczyk, autor scenariusza i tekstów piosenek do "Karola".

Obsada musicalu

W musicalu "Karol" nie brakuje znanych nazwisk. Na scenie wystąpi m.in. Jacek Kawalec (w roli Karola Wojtyły), Agnieszka Kaczorowska (w roli Danuty Michałowskiej), Agata Nizińska (jako Emilia Wojtyła), a także Anna Wyszkoni, Edyta Geppert, Piotr i Wojciech Cugowscy - to tylko niektóre nazwiska z kilkudziesięcioosobowej obsady musicalu "Karol".

"Karol" to spektakl, jakiego w naszym kraju dotąd nie było. Pierwszy polski musical poświęcony życiu Jana Pawła II, skupi na scenie gwiazdy muzyki oraz artystów najlepszych scen teatralnych i musicalowych Warszawy, Małopolski i Śląska. Na musicalowej scenie przedstawimy postać człowieka pełnego pogody ducha, poczucia humoru, twórczej pasji i miłości do ludzi, który z takich wartości uczynił znak rozpoznawczy Kościoła XX wieku, zmieniając nie tylko oblicze Watykanu, ale także Polski i Europy. Publiczności nie zabraknie okazji do śmiechu, ale i do łez czy wzruszeń. - mówią osoby zaangażowane w projekt.

Próby do musicalu w dniach 7 i 8 grudnia. Premierę widowiska, w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego, zaplanowano na 25 lutego 2017 roku w TAURON Arenie Kraków.

Co sądzicie o musicalowej produkcji? Wybierzecie się na "Karola"?

