Jakiś czas temu Maja Hyży wyznała, że nie ma żalu do byłego męża o to, że zaczął nowy etap w życiu. "Pogratulowałam ślubu", rzekła. Jednak w prasie i internecie pojawił się nieautoryzowany wywiad, w którym Maja Hyży dobitnie określiła byłego męża jako "nieobecnego w życiu dzieci"!

Do tej pory trudno było przyłapać Maję Hyży na niedyplomatycznej odpowiedzi na temat ślubu Grzegorza Hyżego i Agnieszki Popielewicz, o którym dowiedziała się z... mediów.

Maja Hyży nie wiedziała o ślubie byłego męża?

W "Twoim Imperium" pojawił się nieautoryzowany wywiad z piosenkarką, która kolokwialnie mówiąc, "puściła parę". Okazuje się, że Maja nie radzi sobie sama z wychowywaniem dzieci, zgodziła się na niskie alimenty i stara się nie wchodzić z butami w nowe życie byłego męża. Ale jeśli... zaniedbuje dzieci? "Widzą go kilka razy w miesiącu", a sam Grzegorz jest zapracowany i wiecznie zajęty. W mediach pojawiły się też doniesienia, że nie był przy synach w dniu ich 1. dnia w szkole, a nawet ukradł fotkę Mai Hyży, z dopiskiem "dumny tata".

Chcę, żeby Grzegorz wiedział, że ja nie walczę o dobre życie dla siebie. Chcę tylko dobrego życia dla jego synów. Skoro on sam żyje na wysokim poziomie, to dlaczego nie dba o to, by jego dzieci także miały godny start?