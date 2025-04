Z pewnością znacie tę aktorkę z popularnej komedii romantycznej "Kobiety pragną bardziej" czy "Pożyczony narzeczony", a aktualnie można ją oglądać w serialu "Once Upon a Time". Do niedawna była posiadaczką brązowych włosów, teraz zmieniła kolor na bardziej radykalny! Wiecie już, która aktorka przefarbowała się na siwo?

Tak, to Ginnfier Goodwin! 37-letnia amerykańska aktorka i mama kilkumiesięcznego synka postawiła na zmiany. Zrezygnowała z krótkich, ciemnych włosów i zdecydowała się na siwo-srebrną czuprynę! Nowy image paradoksalnie nie dodał jej lat. Aktorka wygrywa nierówną walkę z kilogramami po ciąży i z dnia na dzień prezentuje się coraz lepiej. Swój nowy image zaprezentowała na konferencji serialu "Once Upon a Time: Wicked is coming", w którym wciela się w 2 aktorskie role! Serial ma już na koncie 4 sezony.

Ginnifer Goodwin wciela się w rolę Królewny Śnieżki oraz... Mary Margaret Blanchard. Czy to na potrzeby tej postaci aktorka przefarbowała włosy na siwy kolor? To już 5. sezon produkcji, który będzie miał swoją premierę 27 września. Co sądzicie o takiej koloryzacji włosów? Ten trend pojawił się już kilka lat temu, a zdecydowały się na niego także polskie gwiazdy, m.in. Patricia Kazadi czy Candy Girl.

