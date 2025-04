Geri największą popularność zyskała jako jedna z założycielek zespołu Spice Girls w 1996 czyli aż 18 lat temu! Odeszła z zespołu u szczytu kariery tuż przed wielką światową trasą koncertową pod koniec maja 1998. Jak wygląda dzisiaj?

Co słychać u Geri Halliwell ze Spice Girls?

Co teraz robi popowa wokalistka? Z muzyki przerzuciła się na modę. Od grudnia 2010 projektuje i promuje kostiumy dla firmy Next. W lutym 2012 roku wydała linię kostiumów Next z motywem Union Jack, nawiązując w ten sposób do występu Spice Girls na Brit Awards 1997. Nie odcięła się jednak całkiem od muzycznej przeszłości.

W czerwcu 2012 spotkała się ponownie z Emmą Bunton, Victorią Beckham, Melanie B i Melanie C na promocji nowego musicalu Viva Forever opartego na ich dotychczasowej karierze oraz wykorzystującego w swojej ścieżce dźwiękowej piosenki wokalistek. 2012 Wystąpiła z koleżankami z zespółu " Spice Girls" w zakończeniu Letniej Olimpiady w Londynie 2012 jak Spice Girls. Jak wygląda dzisiaj? Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że jest podobna do naszej... Edyty Herbuś! Co o tym sądzicie?



