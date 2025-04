Gdzie książę Harry i Meghan Markle spędzą miesiąc miodowy? To pytanie zadają sobie wielbiciele brytyjskiej monarchii od dnia zaślubin brytyjskiego księcia z amerykańską aktorką. Do tej pory pisało się, że prawdopodobnie będzie to Botswana, gdzie zakochani spędzili pierwsze wspólne wakacje. Teraz już wiadomo, że książęca para z Sussex wybrała zupełnie inne miejsce.

Reklama

Podróż poślubna księcia Harry'ego i Meghan Markle

To właśnie do Botswany książę Harry zabrał Meghan Markle z okazji 36. urodzin. Diament z tego kraju znalazł się również w pierścionku zaręczynowym wybranki księcia. Nic dziwnego, że obserwatorzy brytyjskiej monarchii wskazywali właśnie Botswanę na prawdopodobne miejsce podróży poślubnej. Mówiło się również o Namibii, gdzie zakochani ponoć mieliby spędzać romantyczne wakacje na safari w Hoanib Valley Camp. Teraz już wiadomo, że żadna z tych destynacji nie została wybrana. Zatem dokąd Harry i Meghan pojadą w podróż poślubną?

Oto oficjalne zdjęcia ze ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle! Uwagę pannie młodej skradła... księżniczka Charlotte?

Jeśli wierzyć doniesieniom zagranicznych mediów, powodem rezygnacji pary z podróży do Afryki było... potencjalne zagrożenie dla Meghan. Ponoć małżonkowie wkrótce zaczną starać się o dziecko. Niebezpieczeństwo egzotycznych chorób, w tym groźnej malarii, mogłoby pokrzyżować plany rodzicielskiej Harry'ego i Meghan. Dlatego książęca para zdecydowała się na bezpieczniejsze miejsce.

Książę Harry i księżna Meghan pojadą w podróż poślubną do... Kanady, podaje brytyjski dziennik „The Telegraph”. Mają spędzić miesiąc miodowy w Albercie w apartamencie na terenie Fairmont Jasper Park Lodge. Cena za noc? Królewska! Za dobę trzeba zapłacić nawet 5 tys. funtów, czyli ponad 24 tys. zł. W tej cenie Harry i Meghan mogą liczyć na 6 sypialni, 6 łazienek, prywatny parking, sprzęt do grillowania, SPA, pole golfowe i wiele innych atrakcji. Nie podano jeszcze daty wyjazdu książęcej pary w podróż poślubną.

Przeczytaj:

Księżna Kate na royal wedding w sukni, którą wcześniej miała już dwa razy. To piękny gest wobec Meghan! Prezent Harry'ego dla Meghan jest jednocześnie pięknym gestem wobec jego zmarłej matki - księżnej Diany

Reklama

Droga Czytelniczko! Chcemy Cię lepiej poznać, żeby robić dla Ciebie lepszy serwis! Co lubisz na Polki.pl, czego Ci u nas brakuje. To zajmie tylko 3 minuty. KLIKNIJ >> ANKIETA