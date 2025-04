Swoją obecnością imprezę uświetniły m.in: Doda, Klaudia Halejcio, Julia Wieniawa, Katarzyna Warnke, Agnieszka Dygant czy Małgorzata Rozenek. Sygnowany przez największe nazwiska z branży Flesz Fashion Night to przede wszystkim wyjątkowy pokaz mody, gdzie swoje najnowsze kolekcje pokazali uznani polscy projektanci: MMC, Paprocki & Brzozowski, Maciej Zień, Lidia Kalita, Agnieszka Maciejak, Viola Piekut, Bizuu, Tomasz Olejniczak, Łukasz Jemioł.

Reklama

Co królowało na pałacowym wybiegu?

Przede wszystkim blask! W makijażu – naturalny, rozświetlony look. W propozycjach projektantów - cekiny, połysk, metaliczna barwa, które fantastycznie dopełniały wizji ekskluzywnego pokazu mody. Kontrastowego pazura dodawały zwierzęce motywy, tiulowe i dzianinowe dodatki, czy oversizowe płaszcze, które ewidentnie informowały o zbliżającej się złotej jesieni. Część oficjalną zakończyła muzyczna uczta – koncert w wykonaniu Arka Kłusowskiego.

fot. Od lewej: Weronika Rosati, Teresa Rosati, Aneta Wikariak/AKPA

Tegoroczna 9 edycja zyskała nowe, wyjątkowe oblicze. Świat realny i świat wirtualny zajmują już niemal równoprawne miejsca w naszym życiu. Oba dostarczają nam co dzień niezliczone ilości bodźców. Tegoroczna gala pod hasłem „WATCH ME!”, bezpośrednio nawiązywała do możliwości jaką daje nam dzisiejszy świat – możliwości uczestniczenia w pokazie na obu tych płaszczyznach. Fizycznie, ale także poprzez ekrany swoich komputerów, tabletów czy smartphonów. To była wyjątkowa noc i wyjątkowi ludzie. Sprawdźcie sami!

fot. Klaudia Halejcio/AKPA

Oficjalne zdjęcia z imprezy znajdziecie na akpa.pl

A już 13 września rusza na specjalnie przygotowanej platformie digital, pierwsza w historii edycja online Flesz Fashion Week. Wyjątkowy tydzień z inspirującym światem mody – z nowymi kolekcjami, ich projektantami i modowymi influencerami. To trzeba zobaczyć!

Reklama

Dla wszystkich zainteresowanych modą (i nie tylko), z każdego miejsca na świecie:

fleszfashionweek.pl

13–17 września 2021 r.

WATCH ME!