Wczoraj wieczorem w Warszawie odbyła się impreza Flesz Fashon Night. Jak można było się spodziewać na modowym wydarzeniu roku pojawiła się cała plejada gwiazd znanych z pierwszych stron gazet. Wśród zaproszonych goście udało się nam wyparzyć kilka świetnie ubranych gwiazd. Zdecydujcie, która z nich wyglądała najlepiej?

W blasku @fleszmag 😉💥💃🏽 Sukienka z kampanii @mohitofashion, w której wystąpiła Zuza Bijoch 😍 #FleszParty #Flesz #now #sciankawspinaczkowa 😜💃🏽🙃 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Sylwia Nowak (@sylwianowaq) 5 Lis, 2015 o 12:14 PST

Bardzo dobrze wyglądała również Ada Fijał. Różowy total look to bardzo ryzykowny wybór, ale gwiazda wyglądała zniewalająco. Najbardziej podoba się nam pluszowa marynarka! Nie zawiodła nas również Edyta Herbuś, która postawiła na stylizację inspirowaną stylem lat 70-tych. Marsala to zdecydowanie jej kolor! W naszym zestawieniu znalazła się również Paulina Sykut, Klaudia Halejcio i Sylwia Nowak. Jesteście ciekawe, jak wyglądały? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Dziękuję @anna_krzyzanowska_pracownia za charakterny garnitur;) #fashion #beauty #women #power #red #redkarpet Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Edyta Herbuś (@edytaherbus) 6 Lis, 2015 o 12:17 PST

