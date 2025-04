Kim Kardashian od kilku lat jest jedną z czołowych celebrytek w światowym show-biznesie. Wielką popularność przyniosły jej własne reality show oraz związek z raperem Kanye Westem. Para wspólnie wychowuje córeczkę oraz szykuje się do ceremonii ślubnej, która odbędzie się w Paryżu. Jeden z prezentów ślubnych, na długo przed uroczystością wywołał spore zamieszanie - Kanye podarował swojej narzeczonej okładkę jednego z najbardziej prestiżowych pism na świecie. Na narzeczonych, ale i na redaktor naczelną spadła fala krytyki.

Reklama

Niedawno paparazzi przyłapali Kim w drodze na lotnisko - Kardashianka wyglądała wyjątkowo szczupło jak na swoje warunki, ciężko stwierdzić czy to za sprawą złośliwych komentarzy po sesji w "Vogue" czy może przez stres związany z ceremonią, która zbliża się wielkimi krokami. Jedyne co pozostaje pewne to to, że jej pośladki nadal są imponująco duże.