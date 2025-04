Nie ma wątpliwości co do tego, że Anna Lewandowska to przepiękna kobieta, z którą wiele Polek się porównuje. Gwieździe na tym nie zależy i często stara się podkreślać, że jest zupełnie normalną kobietą, taką samą jak wszystkie inne. Nie chce za wszelką cenę ukrywać niedoskonałości i niewielkich mankamentów. Tak było i tym razem.

Reklama

Anna Lewandowska promuje samoakceptację na Instagramie

Trenerka na swoim koncie na Instagramie dodała post, na którym porównała zdjęcie pozowane i takie wykonane w nieco mniej korzystnych warunkach. Ma na nim śmieszną minę, drugi podbródek i nieułożone włosy. W opisie fotografii Lewandowska nawołuje do tego, żeby kochać siebie niezależnie od tego, jak wyglądamy.

W dobie social media, wszyscy możemy być poddani OCENIE. SAMOAKCEPTACJA. Przypomnij sobie, że nikt nie jest idealny i zacznij akceptować siebie w obecnej wersji. Dzięki inności jesteśmy ciekawi i niebanalni. Nikt nie jest taki sam. Uczucie akceptowania siebie, bycie wyrozumiałym i jednocześnie dumnym jest fajne - napisała

Niestety, jej post nie wszystkim wydał się trafiony, a w komentarzach fanki zarzuciły Lewandowskiej, że promuje samoakceptację w fałszywy i nieudolny sposób.

- Z całym szacunkiem, ale zdjęcie nr 2 nie jest zdjęciem promującym samoakceptację... tak samo, jak zdjęcie nr 1 jest zdjęciem pozowanym, ale w „satyryczny” sposób. Dużo lepszym pomysłem byłoby pokazanie zdjęcia w żaden sposób niepozowanego. Bez makijażu, ułożonych włosów itd. - Łatwo mówić o samoakceptacji, kiedy się wygląda tak jak ty. - Niby samoakceptacja, ale zdjęcie w zrobionych włosach i pełnym makijażu - piszą internautki

Annie Lewandowskiej wyjątkowo nie spodobała się krytyka fanek i postanowiła odpowiedzieć jednej z nich. W ostrych słowach skomentowała, że kobieta niepotrzebnie „szuka dziury w całym”.

Z całym szacunkiem, ale to już kolejny post, w którym szukasz dziury na siłę... Dystans, o to tu chodzi. Oraz o zrobienie zdjęcia ładnego w lepszym ujęciu, pod lepszym kątem. A zdjęcie zrobione z przymrużeniem oka - napisała trenerka

Zgadzacie się z opiniami fanek? A może post Lewej jest waszym zdaniem jak najbardziej trafiony?

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z życia gwiazd:

Anna Lewandowska ujawniła szczegóły swojego drugiego porodu. "30 minut. Nawet nie podali mi znieczulenia"

Gwiazda "Przyjaciółek" ma koronawirusa? Plan serialu został zamknięty

Fanka skrytykowała strój Małgorzaty Rozenek na wybory

Sylwia Grzeszczak o ataku podczas koncertu: "Celował konkretnie we mnie"