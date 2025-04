Chociaż sława Justyny Steczkowskiej nieco już przygasła, gwiazda wciąż ma rzeszę fanów, którzy śledzą każdy jej krok i na bieżąco sprawdzają, czym wokalistka dzieli się w mediach społecznościowych. A jest co sprawdzać, bo Steczkowska chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje światu, czym aktualnie się zajmuje.

Justyna Steczkowska chwali się zdjęciami w bikini

Tym razem gwiazda pochwaliła się na swoim koncie na Instagramie zdjęciami z wakacji w Chorwacji. Wokalistka pozuje na nich w czarnym bikini, które eksponuje jej szczupłą i wysportowaną figurę. Fotografie z plaży wywołały u internautów prawdziwy podziw. Steczkowska została zasypana przez nich komplementami dotyczącymi zgrabnej sylwetki.

- Obłędna figura. Niejedna 20-latka mogłaby pani pozazdrościć - I pani ma 47 lat i trójkę dzieci?! Szok - Najpiękniejsza polska diwa. Dla pani czas się zatrzymał - piszą fani

Steczkowska zdradziła w opisie pod zdjęciami, że już za kilka dni wraca z wakacji i zaczyna pracę nad nowym singlem. To może być jej wielki powrót na scenę, który okaże się prawdziwym wakacyjnym hitem.

To jednak nie jedyne wyzwanie, jakie czeka na wokalistkę i jej rodzinę. We wrześniu do pierwsze klasy szkoły podstawowej idzie córka Steczkowskiej - Helenka.

