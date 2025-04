Ewa Chodakowska już nie raz pokazała, że jest charakterną kobietą i nie da sobie w kaszę dmuchać. Znana trenerka w zasadzie od początku swojej kariery walczy z wszechobecnym hejtem, które pojawia się na jej profilu na Instagramie i Facebooku. A nietrudno o hejt, gdy na samym fejsie ma się ponad 2 miliony fanów!

Ewa Chodakowska odpowiada wszystkim, którzy hejtują Lefterisa!

Choć w przypadku Lewandowskich to Ania częściej doświadcza hejtu, w małżeństwie Ewy Chodakowskiej nieprzychylne komentarze skupiają się na jej mężu.

Grecki nierób.

Co on tak za nią ciągle łazi?

To część z nich.

Ewa Chodakowska - choć na każdym kroku podkreśla, że Lefterisowi nie zależy na sławie - postanowiła stanąć w jego obronie. Jak powiedziała, to właśnie jemu zawdzięcza wszystko, co wydarzyło się w jej życiu. "Gdyby nie on, dziś nie byłoby mnie tutaj" - napisała.

Nam pozostaje zatem jedynie pogratulować Ewie cudownego męża i trzymać kciuki, by to małżeństwo przetrwało wszelkie perturbacje, które kiedykolwiek spotka na swej drodze. Póki co, jest jak ze skały :)

