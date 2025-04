2 z 4

Gwiazda zaznaczyła, że z powodu swojej wagi, nie zamierza zamykać się w domu. Nie chce użalać się nad sobą, ponieważ nie widzi ku temu powodu. Co więcej, swoje podejście stara się przekazać również innym kobietom, które mają podobny problem. Zachęca je, by przestały patrzeć na siebie przez pryzmat modelek z wybiegów.

A kilka kilogramów to nie powód, żebym chowała się w domu, podcinała sobie żyły i bała się ludzi. Mówię młodym dziewczynom: „Nie musicie wyglądać jak modelki na wybiegu, a poza tym one są za chude. Rozejrzyjcie się wokół siebie, to zobaczycie, że na ulicy mijają was dziewczyny i kobiety, z których mało która jest idealna”. A ja może schudnę, a może zostanę taka na zawsze. Zobaczę, jak mi pójdzie, ale w jakimkolwiek momencie swojej przygody z wagą będę, przecież nie zamknę się przed światem.