Ewa Farna powraca na scenę z nową, energetyczną i nowoczesną piosenką "Bumerang". Jeśli jeszcze jej nie słyszałyście - nadróbcie z nami zaległości!

Oficjalna premiera piosenki przypadła na 26 maja, czyli Dzień Matki. Sama artystka zdradziła na antenie RMF FM, że choć utwór jest świeżym, nowoczesnym i żywiołowym kawałkiem, to powstał już rok temu.

- Napisałam go z producentem około rok temu, dopiero teraz jednak jestem gotowa by go wypuścić. W tym samym czasie wypuszczamy polską i czeską wersję. Chociaż uważam, że miłość przewija się przez całe nasze życie w różnych odsłonach, chciałam zrobić piosenkę z inną, "niezwiązkową" tematyką. - wyznała na antenie.

Ewa Farna i jej "Bumerang"

Ewa Farna ma mnóstwo przyjaciół i fanów zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Pozytywnie nakręca, ma w sobie iskrę, którą warto podawać dalej. Jak wyznała w wywiadzie to dlatego, że w swoim życiu jest wierna jednej, ale bardzo ważnej zasadzie.

- Kiedy wpadłam na pomysł bumerangu, popłakałam się ze szczęścia - ten temat dokładnie opisuje to jak staram się żyć. Jaką energię wyślemy w świat, do ludzi - taka do nas wróci. Kiedy jesteśmy fair, dobrzy, mili i uczciwi, to na pewno to nie jest na marne, nawet jak to dobre nie wraca do nas od razu. I analogicznie: jak zachowujemy się źle, to po prostu wróci to do nas jak bumerang. Banalnie to ujmując: trzeba być dobrym człowiekiem, bo karma wraca - odparła piosenkarka, trudno się z tym nie zgodzić.

Klip do "Bumerangu" zawiera też pewne "dodatki" w postaci jej zdjęć z dzieciństwa. To urocza podróż w czasie, która uświadamia przede wszystkim słuchaczy, że bycie muzykiem to nie suma pojawić się na ściance czy otwarciu butików, lecz wieloletnia praca nad warsztatem i sobą.

W najnowszym teledysku Ewy Farnej do utworu "Bumerang" pojawiają się zdjęcia z czasów, kiedy nie była jeszcze popularną artystką, przeplatane z fotkami prywatnymi, a także z tras koncertowych. Obejrzyjcie do końca!

Ewa Farna jest teraz w Sopocie i przygotowuje się do jubileuszowego koncertu na Polsat SuperHit Festival. Już 27 maja zaśpiewa na specjalnym koncercie "Od 10 lat nie jest CICHO". Zapraszamy!

