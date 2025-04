Ewa Farna na polskiej i czeskiej scenie muzycznej istnieje od kilkunstu lat. Od kilku musi borykać się z komentarzami na temat swojej krągłej, kobiecej figury i ma tego dość. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" opowiedziała, jak sobie z tym radzi i dlaczego uważa, że to chore

Ewa w ciągu kilku ostatnich lat naprzemiennie zyskiwała i gubiła kilogramy. Nie uchodziło to uwadze fanów i mediów. Sama nie ma z tym problemu, ale doszło do tego, że w wywiadach częściej jest pytana o dietę, niż muzykę. Co ona na to? Zdjęcie z napisem "Lubię swoją d..." miało zamknąć usta hejterom, ale tak się nie stało. Ewa zdradziła, że nieprzyjemne komentarze na swój temat podwójnie irytują, bo płyną nie tylko z polskich mediów, lecz także czeskich.

Mam nadal do czynienia z taką chorą sytuacją, że ktoś przychodzi ze zdjęciem, na którym mam 16 lat i pyta: Dlaczego już tak nie wyglądasz?. I co ja mam na to odpowiedzieć? Bo miałam 16 lat i byłam dzieckiem? Ludzie poznali mnie, gdy byłam małą dziewczynką, miałam 12 lat. (...) To w czeskiej prasie ukazała się wzmianka, że wyglądam jak dwie polskie ciężarówki - mówiła w wywiadzie Ewa.

Ewa Farna ma dość

Ewa Farna ma dość, ale nie ugnie się pod presją, bo to oznaczałoby, że wizerunek artystki opiera się jedynie na wyglądzie. A przecież tu chodzi o muzykę!

Cały ten temat wagi jest dla mnie w ogóle absurdem. Ja nie czuję się otyłą osobą, nie czuję, żebym była anormalna. I jeżeli mnie ktoś tak nazywa, to ja tego nie akceptuję. Bo to, że mam 5 kg, a nawet 10 kg więcej, to nie znaczy, że jestem otyła. Co jest nie tak, skoro mogę się zmieścić w zwykłą rozmiarówkę? Co to za chora presja? - dosadnie wyjaśniała Ewa.

Dobrze byłoby, gdyby każdy krytykujący Ewę Farną zdał sobie w końcu sprawę, że piosenkarka ma się dobrze i czuje się dobrze w swoim ciele. Po prostu.

