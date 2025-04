1 z 4

Ewa Farna z mężem

Ewa Farna i Martin Chobot pobrali się w wrześniu 2017 roku. Ich ślub był owiany tajemnicą - to od artystki zależało, czy ujawni się z zamążpójściem i zrobiła to, zamieszczając zdjęcie w mediach społecznościowych. Teraz dziennikarze dopytują o ciążę... Co ma do powiedzenia artystka w tej sprawie? Czytaj dalej...