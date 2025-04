Ewa Drzyzga od lat utrzymuje się w stałej ramówce TVN. Lubiana przez widzów dziennikarka prowadziła dawniej kultowe już „Rozmowy w toku”, a później program o tematyce medycznej - „36,6”. Teraz gwiazda otrzymała ofertę nie do odrzucenia, o którą dziennikarze stacji potrafią się bić latami... Została jedną z prowadzących formatu „Dzień Dobry TVN”, gdzie przyszło jej pracować u boku Agnieszki Woźniak-Starak.

Drzyzga zdradziła jednak, że wcześniej zupełnie nie znała swojej partnerki z programu. Jak się dogadują na planie i poza nim?

Ewa Drzyzga o Agnieszce Woźniak-Starak

Jak podkreśla Drzyzga, jej dotychczasowy telewizyjny dorobek był kompletnie inny od tego Agnieszki Woźniak-Starak.

– Ja pamiętam Agnieszkę z telewizji, pamiętam ją z programu „Na językach”, który nie był formatem dla mnie, bo ja nigdy bym takiego programu nie poprowadziła, to nie jest moja poetyka. Agnieszka świetnie się w tym odnalazła, prowadziła też „Ameryka Express” czy „Azja Express” i to też zupełnie inne formaty niż ja – powiedziała Drzyzga.

Co więc sprawiło, że dwie tak różne dziennikarki odnalazły wspólny język?

– Byłam ciekawa, jaka będzie między nami chemia. Doszło do spotkania przed programem i pomyślałyśmy sobie: „To może być ciekawe” – opowiedziała.

Po kilku miesiącach wspólnego prowadzenia programu śniadaniowego, Drzyzga podkreśla, że ich współpraca układa się bardzo dobrze.

– Przychodzimy do pracy, wiemy, nad czym mamy pracować, jesteśmy przygotowane, bo to jest podstawa. Tak się umówiłyśmy i co do tego nie było wątpliwości, że będę pracowała z osobą, która jest przygotowana do programu. I to jest piękne, że wiele razy nie umawiamy się, a potrafimy zapełnić słowem antenę i każda z nas jest ciekawa innych wątków i myślę, że to też wzbogaca rozmowę z naszym gościem – wyznała Drzyzga.

Lubicie ich duet na antenie?

