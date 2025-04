Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak to jedne z prowadzących „Dzień Dobry TVN”. Chociaż obydwie panie posiadają rozległe doświadczenie telewizyjne i świetnie sprawdzają się w roli gospodyń programu, internauci obrali za cel... ich stylizacje!

Ewa Drzyzga odnosi się do przykrych komentarzy

Po niedzielnej emisji „Dzień Dobry TVN”, jedna z użytkowniczek mediów społecznościowych zrobiła przykry przytyk w stronę Ewy Drzyzgi oraz jej stylistki. Internautka stwierdziła, że Drzyzga wygląda przy swojej koleżance z programu jak „uboga krewna”.

Sama dziennikarka, zapytana o swój stosunek do komentarzy, odpowiedziała, że najważniejszy jest dla niej bohater reportażu i to jego widoczność jest najważniejsza w telewizji.

– Ja w ogóle nie czytam tych publikacji. Dowiedziałam się o nich od kogoś. Ja jestem dziennikarzem, efektem ubocznym jest to, że mnie widać. Przyszłam do tego zawodu zafascynowana pracą reportażystów. Tych, którzy na pierwszym planie stawiają bohatera, ale wiem, że taka jest cena, że jeżeli pracuję w telewizji i akurat w takim programie to też mnie widać – wyjaśniła Drzyzga.

Prowadząca DDTVN stwierdziła, najbardziej zależy na tym, żeby to nie jej wygląd skupiał całą uwagę widzów, ale materiał, który ma do zrealizowania.

– Dla mnie najważniejsze jest, żebym ja nie przykuwała swoją osobą za bardzo uwagi. Agnieszka ma swój styl, pięknie wygląda. Niejednokrotnie sama się zachwycam, ale potem zaczynamy pracę i to jest najważniejsze – odpowiedziała dziennikarka.

Gwiazda została zapytana również o to, czy ubiera ją ta sama stylistka, co Agnieszkę Woźniak-Starak.

– Nie, to są różne osoby. Tak postanowiłyśmy na początku. Ja jestem z Krakowa, Agnieszka spod Warszawy i zgranie przymiarek nie byłoby do końca szczęśliwe, więc zajmują się nami dwie różne osoby – wyjaśniła Drzyzga.

