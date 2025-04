Ewa Chodakowska pojawiła się na okładce grudniowego Be Active. Numeru pełnego niespodzianek! Trenerka postawiła wszystko na jedną kartę i tłumaczymy dlaczego!

Ewa Chodakowska na okładce grudniowego Be Active

Po pierwsze, grudniowe wydanie najpoczytniejszego magazynu o fitstylu życia można kupić z płytą „Target 1. Jędrne pośladki”. Treningiem, na który czekają kobiety. Skutecznym, wyjątkowym, świeżutki i w doskonałej cenie 33,99 zł. W numerze jeszcze więcej dodatków i benefitów, nie zgadniecie, co pojawiło się na stronie 65.!

Be Active i prezent dla czytelników na Święta: dostęp do Showmax!

Chodakowska sprezentowała swoim czytelniczkom ulotkę z voucherem, dzięki któremu można uzyskać dostęp - miesięczny - do platformy Showmax.com, jednego z najsilniejszych konkurentów Netflixa.

Piekło kobiet. Czy serial "Opowieść podręcznej" dostępny na Showmax.com to ostrzeżenie dla nas wszystkich?

Ewa Chodakowska zaryzykowała - po raz pierwszy od kilku miesięcy zaprezentowała się na okładce magazynu. Unika bycia na pierwszych stronach, ale to wydanie wyjątkowe. Jest dumna ze swoich osiągnięć, co poświadczyła w ostrej wymianie zdań z Dorotą Wellman.

Na zewnątrz zimno i ponuro ale nie dla nas! 😍😍 Razem z tym wydaniem mam dla Ciebie absolutny HIT! Pierwszą część mojego najnowszego DVD – TARGET ❤️❤️ w każdym egzemplarzu‼️❤️ dla każdego! Tym razem na celowniku mamy pośladki! Oj będzie się działo, bo jak pośladki to TYLKO W OGNIU!!! Przez całe 45 ćwiczymy, rzeźbimy i nie odpuszczamy!

Dasz radę? Wiem że dasz! Szybko spróbuj! I podziel się wrażeniami 😅😅😅 W tym wydaniu znajdziesz również: - Raport Be Active : Kinestezja - czym jest (i do czego Ci potrzebne) czucie głębokie.. Brzmi tajemniczo? Przeczytaj koniecznie! - Co oznacza pojęcie RAW FOOD? Czy to jest recepta na zdrowie i długie życie? Dowiedz się więcej.. - Coś na ząb! Trzy przepisy Tomka Woźniaka na nieco inne świąteczne śniadanie.. Będzie smacznie!

W tym wydaniu mam dla Ciebie wyjątkową ofertę prenumeraty!

Dwa warianty do wyboru: 12 numerów be active w wersji podstawowej w supercenie - tylko 6zł za egzemplarz albo wariant z dodatkiem za jedyne 29,99 zł za egzemplarz.

Klikaj na http://hitsalonik.pl/produkt/be-active i wybierz wersję idealną dla Ciebie! To jak, zostaniesz ze mną na dłużej? 😀😀 Biegnij po Be Active i koniecznie pochwal się w komentarzu ❤️❤️❤️ Buziaki!!!!!

Wellman kontra Chodakowska! Poszło o kobiece ciało. Jedna wyśmiewa instagirls, druga uderza w dziewczyny plus size