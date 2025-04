Agnieszka Maciejak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk na rynku polskiej mody. Cenią ją gwiazdy i same do niej przychodzą! Jej kreacje kochają Kasia Kowalska czy Ewa Chodakowska.

I to właśnie Kasia Kowalska, która po 7 latach przerwy od sceny wróciła do show-biznesu, zwróciła uwagę fotoreporterów. Podobnie jak Ewa Chodakowska - ona też ceni nieco ekstrawaganckie kreacje i awangardowe formy, które są znakiem rozpoznawczym Maciejak. Pokaz odbył się na parkingu - na dachu jednego z budynków przy ul. Nowogrodzkiej. Widok zapierał dech!

Gwiazdy na pokazie Agnieszki Maciejak

43-letnia Kasia Kowalska postawiła na czarną stylizację, a uwagę przykuwały jej dziurawe rajstopy, które dodały całości rockowego pazura. Jest wierna swojemu stylowi! Na pokazie mody Agnieszki Maciejak nie zabrakło też Kai Śródki, która pojawiła się ze swoim partnerem Patrykiem Mikiciukiem. Wyglądali najbardziej interesująco pod względem stylizacji. W duecie pojawiła się także Ewa Chodakowska z mężem, Lefeterisem Kavoukisem. Zobacz zdjęcia w galerii! Kto jeszcze się pojawił?

