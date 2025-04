Eva Mendes jest zaliczana do najbardziej wpływowych gwiazd show-biznesu. Kreuje trendy, ma własną firmę i zdaniem wielu... najprzystojniejszego faceta na świecie. Na czym jej zależy? Na pewno nie na ciuchach i splendorze!

Mimo, że aktorka znana m.in. z filmu pt. "Hitch" i z tego, że była twarzą marki kosmetycznej Revlon, nie zwraca uwagi na to, ile kosztują jej stylizacje - ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Czasem zdarza się jej przepłacać, ale kiedyś bardzo dbała o swój budżet. Jej uroda nie potrzebuje drogiej oprawy. Dowód? Ostatnio, na swoim profilu na Instagramie aktorka zamieściła zdjęcie, które zostało jej zrobione w 2001 roku, podczas hollywoodzkiej premiery filmu pt. "The Others". Eva Mendes miała wówczas 27 lat i na tę okazję założyła... sukienkę za 6 dolarów z lumpeksu!

The debut of my latest @nyandcompany collection has me throwing back to my first red carpet. I did my own hair and make up and that's a $6 dress from Goodwill. I've always loved a cheap find. Viva thrift shops! #tbt A photo posted by Eva Mendes (@evamendes) on Mar 26, 2015 at 10:55am PDT

Eva Mendes - ona ma do siebie dystans!

14 lat temu aktorka wystąpiła w skromnej, beżowej sukience w przeliczeniu za niecałe 22 złote. Pochwaliła się tym wspomnieniem na swoim profilu i dopisała:

Sama zrobiłam sobie makijaż, fryzurę i włożyłam sukienkę za 6 dolarów z lumpeksu. Zawsze lubiłam tanie rozwiązania. Viva lumpeksy!

Kto by się spodziewał, że 41-letnia Eva Mendes, partnerka Ryana Goslinga, zdobędzie się na odwagę i zamieści zdjęcie, które (teoretycznie) mogłoby ją kompromitować. Uroda pięknej aktorki o kubańskich korzeniach nie potrzebuje drogiej oprawy. Jako nastolatka Mendes została zauważona przez znanego fotografa podczas spaceru w Los Angeles. Kariera przyszła sama! Prywatnie Eva Mendes jest mamą 2-letniej Esmeraldy, której ojcem jest przystojny Ryan Gosling.

