W programie Starclips, 30 listopada o godz. 16.00, w 4fun.tv, Cleo zdradzi, czy lubi wyróżniać się z tłumu, czego najbardziej żałuje oraz co myśli o kłamcach. Dowiecie się też, czy według niej Donatan to największe ciacho w show biznesie!

Reklama

Wywiad z Cleo!

Cleo uchyli rąbka tajemnicy i opowie, od czego zaczyna każdy dzień. Na początek wypija szklankę soku z cytryny i …. tu was zaskoczy. Poza tym dowiecie się, dlaczego wokalistka niczego nie żałuje w życiu. Wyzna też, których cech charakteru nie lubi u innych oraz jakie zachowania ją irytują. Zdradzi również, czy wierzy w Świętego Mikołaja oraz jaki ma stosunek do prezentów. Cleo przyznaje, że lubi eksperymentować z wyglądem. Czy to jest jej największa ekstrawagancja? W programie Starclips wokalistka opowie również, co poza fotografowaniem i śpiewaniem, sprawia jej równie dużo radości. Czy Cleo uważa Donatana za największe ciacho w show biznesie? Tego dowiecie się oglądając Starclips, 30 listopada o godz. 16.00, w 4fun.tv!