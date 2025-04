Edyta Zając-Rzeźniczak cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 100 tys. fanów, którzy zachwycają się urodą i stylem życia modelki. Niestety okazuje się, że internetowa sława ma swoje blaski i cienie.

Gwiazda przekonała się o tym w wyjątkowo bolesny sposób. Na swoim InstaStories opowiedziała o ataku hakerskim, którego padła ofiarą. Włamywacz dostał się do jej konta na Facebooku i usiłował wyłudzać pieniądze od znajomych modelki.

„Ktoś włamał się na moje konto na Facebooku lub to jakiś wirus. Nie używam praktycznie FB dlatego, jeśli ktoś wie, co powinnam zrobić, bardzo proszę o wiadomość. Hasło już zmienione, konto odzyskane, ale nadal nie wiem, czy to wystarczy”

– napisała w relacji na InstaStories Zając-Rzeźniczak