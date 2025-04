Marka U Fryzjerów stworzyła e-booka z poradami fryzjerskimi, makijażowymi i stylizacyjnymi. Poradnik pobrać można ze strony ufryzjerow.pl za kwotę 5 zł, a całkowity dochód ze sprzedaży przekazany zostanie fundacji Dar Nadziei zajmującej się dziećmi chorymi neurologicznie.

To ważna inicjatywa. Internet pełen jest porad dotyczących tego jak dbać o urodę, jednak nie do końca są one wiarygodne. Specjaliści z U Fryzjerów postanowili więc zebrać swoją wiedzę w jednym miejscu i stworzyć poradnik, który przyda się każdemu, także fryzjerom. Do współpracy przy projekcie zostały zaproszone specjalistki w dziedzinie makijażu i stylizacji. Z tej kooperacji powstał poradnik zawierający wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem autorów. Przede wszystkim są to jednak przystępnie opisane i jasno zilustrowane informacje, które każdy będzie mógł zastosować na własną rękę. Panie dowiedzą się jak dobierać fryzurę, makijaż i ubrania do kształtu twarzy, typu urody i sylwetki. Panowie również będą mogli przeczytać jaka fryzura pasuje do ich kształtu twarzy, a także jak dbać o zarost.

Kupcie, a nie pożałujecie

To, co jest w tym dla nas najważniejsze, e-book nie tylko pełni funkcję edukacyjną, ale także wspiera dzieci chore neurologicznie, będące pod opieką fundacji Dar Nadziei. Są to maluchy, dla których jedynym skutecznym rozwiązaniem jest terapia komórkami macierzystymi – tylko ona daje tak spektakularne efekty bez skutków ubocznych.

Jak splotły się losy U Fryzjerów i Daru Nadziei?

Mieliśmy niedawno przyjemność pracować przy projekcie Akcja Nadzieja wspierającym fundację. Jego pomysłodawczynią jest Julia Kamińska, aktorka, i nasza zaprzyjaźniona klientka. Poznaliśmy wtedy rodziców i dzieci będące pod opieką Daru Nadziei. Od razu stwierdziliśmy, że na pomoc zasługują jak nikt inny. Wtedy zapadła decyzja, że nie zarabiamy na tym e-booku, tylko cały dochód przekażemy właśnie im.

- mówi Tomasz Bożek, pomysłodawca i współautor e-booka.

Inicjatywę poparło już wiele gwiazd i wciąż przyłączają się kolejne. Zachęcamy do pomagania.

