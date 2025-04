Była gwiazdą muzyki lat 90., olśniewała widownię, słuchaczy swoim anielskim głosem. Nie dała rady brnąć w show-biznes z powodu kruchej psychiki. Sinead O'Connor jest teraz 50-letnią, samotną i cierpiącą kobietą, która woła o pomoc. Zapłakana, poruszyła serca internautów lękających się, że to jej film pożegnalny, a ona sama chce popełnić samobójstwo...

Jestem zupełnie sama. W moim życiu nie ma nikogo, z wyjątkiem mojego psychiatry, który mówi mi, że jestem bohaterką. To jedyna osoba, która trzyma mnie przy życiu - mówi wokalistka w filmie, który zamieściła na Facebooku.

Sinead O'Connor zamknęła się w pokoju hotelowym i nagrała kilkunastominutowe wideo, które opublikowała na Facebooku. Irlandzka piosenkarka od lat cierpi na depresję, stany lękowe. Wychowała się w Dublinie, a śpiew był jej lekarstwem na patologiczną sytuację rodzinną i agresję matki. Rodzice po rozwodzie dosłownie zamknęli ją w internacie prowadzonym przez zakonnice, którym nie chciała się podporządkować jako nastolatka. Wylądowała w poprawczaku. Muzyka miała być dla niej ratunkiem, a przysporzyła jej dodatkowych urazów i cierpień - gigantyczny sukces płyty, problemy z wychowaniem czwórki dzieci i odkryta biseksualność spowodowały, że zaczęła dusić się we własnym ciele. Sinead O'Connor, jako osoba chora, zarazem chce zwrócić na siebie uwagę, jak i ukryć przed światem. Na tym m.in. polega choroba afektywna dwubiegunowa.

U Sinead O'Connor zdiagnozowano trzy choroby psychiczne: depresję, zespół stresu pourazowego i chorobę dwubiegunową. Lata temu pojawiały się też podejrzenia o kleptomanię i nerwicę. Piosenkarka ma za sobą kilka prób samobójczych, ucieczek z ośrodków, od bliskich, o których pisały media. Jej chwytający za serce film rzucił światło na problem, z jakim boryka się nie tylko ona. Jest jedną z miliona ludzi chorych psychicznie, którzy są ignorowani przez społeczeństwo i czują się odrzuceni i wykluczeni. W wideo padają słowa, które prawdopodobnie artystka wypowiada na głos po raz pierwszy.