Polityczne rozgrywki często ocierają się o świat celebrycki. Znani przedstawiciele mediów i prasy chętnie wypowiadają się na tematy związane z polityką. Głos w sprawie postawy Agaty Dudy, Pierwszej Damy, zabrała Dorota Wellman - dziennikarka jest znana z tego, że nie przebiera w słowach.

Gdyby Dorota Wellman szukała pracy poza stacją TVN, mogłaby mieć teraz problemy. Charyzmatyczna dziennikarka zabrała głos w sprawie dyskusji na temat Agaty Dudy, która jest niejako w cieniu swojego Prezydenta Andrzeja Dudy i nie wypowiada się w sprawiach trudnych i drażliwych. Dlaczego?

Dorota Wellman o Agacie Dudzie

Wszyscy wiemy, że nastroje w kraju są podgrzewane z powodu ustawy antyaborcyjnej. Ostatnio padły prośby skierowane do Agaty Dudy o wyrażenie stanowiska w tej sprawie. Niestety Pierwsza Dama nie posiliła się na komentarz i wygląda na to, że nie ma zamiaru wygłosić własnego zdania. Zachowanie żony prezydenta skomentowała także Dorota Wellman. Co powiedziała?

Rola pierwszej damy, tak mi się wydaje, nie polega na noszeniu ładnych sukienek, dobrze dopasowanych, jak się ma taką sylwetkę. Nie polega też na tym, żeby jeździć gdzieś z mężem i go reprezentować, stać z tyłu i nie mówić nic. Rola pierwszej damy to rola niezwykle ważna, którą można cudownie wykorzystać dla ważnych, istotnych aspektów społecznych.

Dziennikarka pokusiła się także o kilka nieprzyjemnych słów...

Pierwsza dama nie jest milczącą kukłą, która stoi i ładnie się uśmiecha! Pierwsza dama ma swoje zadania. Tak uważam, że powinna pełnić swoją funkcję w tym kraju.

Prezenterka dodała też, że Agata Duda nie zostanie zapamiętana zbyt dobrze, bo nie jest dostrzegana na arenie politycznej jako silna osobowość. Co prawda jej rolą jest wspieranie urzędującego Andrzeja Dudę, jednak wygłaszanie także swoich opinii.

