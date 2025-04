Dorota Wellman na stałe gości w opiniotwórczej rubryce popularnego magazynu dla kobiet. Raz tłumaczy, czemu nie obchodzi ją kto z kim sypia, innym razem uwiera ją (między)narodowa sytuacja polityczna. Tym razem dotknęła tematu dość lekkiego. Urządzania przyjęcia weselnego pt. "zastaw się, a postaw się", czyli jak to się robi w Polsce.

W swoim najnowszym felietonie dla "Wysokich Obcasów" Wellman opisała jedno z tych bardziej wystawnych przyjęć weselnych, w których miała okazję uczestniczyć. Imprezę sklasyfikowała jako przyjęcie "na pokaz" robione na siłę, by pokazać się przed rodziną. nie możemy oprzeć się wrażeniu, że temat jest niezmiernie aktualny. Od tygodnia media żyją ślubem Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Liczą, ile sukni miała na sobie ""Perfekcyjna...", kto uszył smoking Radosława Majdana, gdzie para pojedzie w podróż poślubną... Wellman w swoim felietonie mówi jasno i wyraźnie: wesel nie robi się na pokaz.