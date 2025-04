Drugi ślub Doroty Szelągowskiej odbył się w kwietniu tego roku. Projektantka wnętrz i autorka programów telewizyjnych wyszła za mąż w sekrecie. O zmianie stanu cywilnego poinformowała media dopiero po fakcie, zdradzając, że uroczystość była bardzo skromna. Jak się okazuje, nie uczestniczyła w niej nawet matka panny młodej!

Lista gości na ślubie Doroty Szelągowskiej ograniczyła się jedynie do... czterech osób. Wśród nich nie było matki panny młodej, Katarzyny Grocholi. Kilka miesięcy po ślubie córki, pisarka skomentowała swoją nieobecność w tym ważnym dniu. Jak wyjaśniła, nie ma żalu do córki za brak zaproszenia. Wiedziała, że państwo młodzi chcą powiedzieć sobie „tak” w kameralnym gronie.

Nigdy nie byłam o to obrażona. Wiedziałam, że Dorota ma to w planach. Dlaczego niby miałaby mnie zapraszać na swój cichusieńki ślub, po którym nie było żadnego wesela? Moja córka postanowiła pobrać się tylko w obecności świadków i miała do tego prawo. Przecież gdyby zaprosiła mnie, musiałaby też zaprosić rodziców swojego męża, swojego ojca z żoną i nagle lista gości by się bardzo wydłużyła

- powiedziała Katarzyna Grochola w rozmowie z portalem Plejada.pl.