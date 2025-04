Czy Dorota Gardias zawsze wyglądała pięknie, nosiła luksusowe ubrania i dodatki. Nie! Pogodynka pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego i tam dorastała i nabierała wprawy w...

... śpiewaniu w zespole muzycznym, z którym Dorota Gardias, potem wielokrotnie utytułowana miss, występowała na przyjęciach, zabawach i weselach. Uwierzyłybyście, że ta gwiazda telewizji ma tak piękny głos? Co prawda przyzwyczaiłyśmy się do jej aksamitnego głosu i promiennego uśmiechu, ale nie sądziłyśmy, że Dorota Gardias ma za sobą karierę muzyczną... O tym oraz o studiach opowiedziała Karolinie Malinowskiej w wywiadzie!

Kochałam te studia - animator i menager kultury. To był inny świat. Rozwinęły mnie bardzo. Uwielbiałam się uczyć. I wiedziałam, że nie zostanę w Tomaszowie Mazowieckim, skąd pochodzę. Nie będę śpiewać na weselach, choć bardzo to lubiłam. Ciągnęło mnie dalej i rodzice to rozumieli. Czasem nie miałam nawet na bilet autobusowy, ale wiedziałam, że się nie poddam. I dopięłam swego, miałam nawet stypendium. Dołożyłam sobie jeszcze dwa kierunki, pracowałam w telewizji i śpiewałam w zespole.