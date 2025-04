Wybór Donatana i Cleo na reprezentantów Polski na tegoroczny konkurs Eurowizji w Danii wydawał się dla TVP najlepszym z możliwych. W końcu piosenka "My Słowianie" doczekała się rekordowej liczby odsłuchań w polskim YouTube, a z samych zainteresowanych uczyniła gwiazdy. Tymczasem prognozy bukmacherów i fanów festiwalu nie napajają już tak bardzo optymizmem.

Pod obstrzałem ekspertów

W rankingach ekspertów polski utwór nie ma szans na wygraną. Jeśli nasi reprezentanci triumfowali by na Eurowizji, za każdy postawiony na nich 1 funt dostaniemy aż 35 funtów! Dla porównania - za pierwsze miejsce w rankingu, za 1 funt można zgarnąć zaledwie 1,5. Podobnego zdania są również fani Eurowizji, którzy głosują na forach internetowych na całym świecie. Serwis AfterParty.pl dotarł do wyników jednego z plebiscytów, z którego jednoznacznie wynika, że "My Słowianie" mogą mieć nawet problem z awansem z półfinału do finału.

Jeśli jednak Donatan i Cleo wystąpią podczas najważniejszego etapu Eurowizji, ich piosenka przepadnie w starciu z gigantami ze Szwecji czy z Izraela.

Czy tego typu rankingi są obiektywne? Na pocieszenie można dodać, że w 1974 roku zespół Abba miał podobne notowania w eurowizyjnych plebiscytach, a w efekcie ich piosenkę "Waterloo" uznano za najważniejszą w historii 50 lat całego festiwalu. Warto też podkreślić fakt, że w poprzednich latach polscy artyści zajmowali miejsca w szarych końcach w tego typu rankingach. Donatan i Cleo oscylują wokół pozycji 17-20 (na 37 możliwych).

Pokażemy Europie jak... ubijać masło

Według spekulacji serwisu AfterParty.pl, na scenie w Kopenhadze przed Europą wystąpi tylko Cleo, której towarzyszyć będą tancerki ubrane w seksowne stroje inspirowane ludowym stylem. Portal rozwiewa również wszelkie wątpliwości, co do kontrowersji związanych z udziałem skandalistki Luxurii Astaroth.

- Na chwilę obecną nie komentujemy udziału Luxurii w konkursie Eurowizji. Mogę jedynie powiedzieć, że Luxuria przygotowuje się teraz do ważnej imprezy. O jej szczegółach dowiedzą się wkrótce wszyscy - powiedział AfterParty.pl Patryk Boro.

Przedsmak tego, co wokalnie na scenie w Danii zaprezentuje Cleo można było posłuchać podczas występu wokalistki na Łotwie:



Nam nie pozostaje zatem nic innego jak tylko trzymać kciuki za sukces, a Polonię mieszkającą w Europie czytającą Polki.pl zachęcić do głosowania podczas 2. półfinału i (mamy nadzieję) wielkiego finału.

