3 z 6

Dominika Grosicka ćwiczy

Przez długi czas był uzależniony od hazardu. Trafił na odwyk, a tuż po nim zobaczył Dominikę na jednej z imprez.

Byłem w niej strasznie zakochany, ale ona miała kogoś innego. Więc ja byłem kumplem, przyjacielem, choć cały czas się w niej podkochiwałem. Przez chwilę byliśmy razem, potem na rok odstawiła mnie na boczny tor. Pamiętam, jak wracałem z meczu Jagiellonii, napisałem do niej, oddzwoniła, zaczęliśmy rozmawiać. Miałem dwa dni wolnego, pojechałem do niej. I tak się zaczął nasz związek, który trwa już sześć lat. Musi być wyrozumiała, by ze mną żyć, akceptować takiego, jakiego poznała i pokochała. Na pewno mnie temperowała, hamowała przed wieloma pomysłami. Wie, że w pewnych kwestiach się nie zmienię.

– zdradził w rozmowie z Przeglądem Sportowym piłkarz.