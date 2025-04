Batalia o kuratelę nad Britney Spears rozpaliła media na całym świecie. Niedawno sąd ponownie odrzucił wniosek gwiazdy o odsunięcie jej ojca od sprawowania kontroli nad jej wydatkami czy osobistymi decyzjami.

Gwieździe udało się jednak uzyskać zgodę na zatrudnienie wybranego przez siebie prawnika - obecnie reprezentuje ją Matthew Rosengard, który w przeszłości bronił Stevena Spielberga czy Bena Afflecka.

Obecnie, Jamie Spears nadal podejmuje decyzje m.in. na temat finansów Britney, a nawet... jej ciała. W szokującym oświadczeniu przed sądem piosenkarka oznajmiła, że ojciec nie pozwala jej mieć kolejnych dzieci, a sama została zmuszona do założenia spirali antykoncepcyjnej.

O szokujące doniesienia na temat księżniczki pop zapytana została ostatnio Doda, która jest wielką fanką artystki.

Gdybym tam mieszkała, już byśmy były tam razem ramię w ramię. Mam nadzieję, że ta pomoc realnie nadejdzie i to się w końcu skończy. To jest jakiś koszmar, to, co się tam dzieje

- odpowiedziała Rabczewska na pytanie o idolkę.