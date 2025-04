Młodsze pokolenie fanów Dody może o tym nie pamiętać, ale artystka przed laty była gwiazdą reality show, które wypromowało także sławną niegdyś Agnieszkę (dziś już Maję) Frykowską znaną jako „Frytka”.

Po latach wokalistka ujawnia, dlaczego zdecydowała się na udział w programie.

W jednym z ostatnich wywiadów Doda została zapytana o swoją przygodę z reality show. Choć wiele osób wyśmiewało udział Rabczewskiej w programie, tak naprawdę osiągnęła ona dokładnie to, co sobie zaplanowała.

Ja do tego podeszłam jako do misji. Miałam misję wypromować zespół i siebie. Wykorzystać reality show jako trampolinę do sławy i kariery. Nic więcej mnie nie interesowało, ani wygrana tego reality show, ani nowe znajomości, ani tym bardziej jakieś głupoty tam na miejscu

- opowiedziała Doda.