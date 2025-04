Ostatnio Doda opowiedziała ze szczegółami o swojej Pierwszej Komunii Świętej. Trzeba przyznać, że gwiazda od dziecka lubiła być w centrum uwagi. Jej kreacja była bardziej okazała niż niektóre suknie ślubne!

Pierwsza Komunia Dody

Rabczewska opowiedziała nie tylko o swojej sukience komunijnej, ale także o... dwóch kamerach, którymi jej tata uwieczniał ważny dzień.

- Moja mama przeszła samą siebie i stanęła obok. Wybrałyśmy najbardziej spektakularną sukienkę do Komunii Świętej. My się tak cieszyłyśmy, że ominęłyśmy te zasady: że każdy ma wyglądać tak samo. Ja mówię: „Widzisz, dzięki Bogu, módlmy się do Jezusa Chrystusa, że wtedy jeszcze nie trzeba było zabijać swojej indywidualności” - opowiedziała wokalistka.

Gwiazda przyznała jednak, że tak naprawdę, takie same stroje dla wszystkich dzieci to dobry pomysł, ponieważ nie wszystkie dzieci stać na wystawne kreacje, a komunia nie powinna być pokazem mody.

Rondo tej kiecki było tak potężne, że jak dwie kamery nagrywały mnie z lotu ptaka, to było tak: dzieci, dzieci, dzieci.... Przerwa. I dopiero ja. Ta sukienka była tak wielka, że dzieci nie mogły tam stanąć. Suknia balowa, do tego wianek z piór, potężna kokarda z tyłu... Mnóstwo dodatków, jeszcze jakieś koronkowe rękawiczki. To był taki Ciechanów Fashion Week - opowiedziała Doda o swojej komunijnej stylizacji.

Była liderka zespołu Virgin wspominała także śpiewanie psalmu podczas uroczystości.

Trzeba przyznać, że Doda już wtedy była prawdziwą gwiazdą...

