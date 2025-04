Dlaczego książę William nie nosi obrączki? To pytanie stawiały sobie media już od czasu ślubu Kate i Williama. Brytyjski następca tronu ma swoje zwyczaje i przekonania... Czemu książę William nie nawykł do noszenia obrączki? Dostrzegłyśmy jej brak również w dniu, w którym przyleciał do Polski.

Kilka odpowiedzi na to pytanie przewinęło się już przez polskie i zagraniczne media, jednak klarownej odpowiedzi brakuje. Istnieje też kilka teorii znawców brytyjskiej etykiety i dworskich zwyczajów (tu powołujemy się na Marka Rybarczyka i Łukasza Walewskiego), które mówią, że w rodzinie królewskiej nie przyjęła się w pełni tradycja noszenia obrączek. Jedynym mężczyzną, który ją nosi jest książę Karol. Daremnie szukać je na dłoniach pozostałych członków rodu.

Nie jest niczym niezwykłym, że mężczyźni z arystokratycznych brytyjskich rodów nie noszą obrączek. Nie chodzi o ewentualny zamiar zdrady, ale o to, że uważają, że biżuteria nie jest dla panów z wyższych sfer. Kiedyś nie nosili nawet zegarków. To jeden z dziwnych wyznaczników brytyjskiej klasy wyższej - czytamy w książce Przywitaj z królową.

Tajemnica braku obrączki

Książę William ponoć już wcześniej zapowiedział, że nie ma zamiaru nosić biżuterii ślubnej. Wprawne oko dziennikarzy wychwyciło fakt, że podczas składania przysięgi, to książę William zaobrączkował Kate Middleton, a ona jego nie. Na jej dłoni zawsze gości pierścionek należący wcześniej do księżnej Diany (sama wskazała go w sklepie, pochodzi z kolekcji Garrard Jewellers z 18-karatowym szafirem otoczonym 14 diamentami umieszczonymi w białym złocie. Kosztował on wówczas 28 tys. funtów). Niekiedy towarzyszy mu obrączka, „podarowana” Kate w dniu ślubu: wykonana, zgodnie z tradycją z 1923 roku, z grudki złota walijskiego, która została wydobyta w kopalni złota Clogau Gold Mine w północno-zachodniej Walii, podarowanej przez Królową Elżbietę II. Księżna wcale nie zrewanżowała się podobnym gestem.

Co zatem z obrączką księcia Williama?

Okazuje się, że książę nigdy nie miał i nie zamierzał mieć obrączki. Książę, podobnie jak jego ojciec, miał za to nosić książęcy sygnet. Póki co nie spieszy mu się do tego.

