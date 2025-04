Klara Lewandowska jest pierwszym dzieckiem słynnego piłkarza i jego żony, trenerki i dietetyczki. Dwulatka od małego dorasta w atmosferze zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia. Czy podobnie, jak mama Anna i tata Robert, musi przestrzegać specjalnych zaleceń dietetycznych? A może podobnie jak dzieci w jej wieku, zajada się pizzą i lodami?

Klara Lewandowska jest na specjalnej diecie?

Anna i Robert Lewandowscy udzielili obszernego wywiadu na łamach niemieckiego wydania magazynu „Gala”. W rozmowie zdradzili kilka szczegółów na temat swojego życia zawodowego i prywatnego. Nie mogło zabraknąć pytań o córkę pary, Klarę.

Wielbiciele sportowej pary, która propaguje zdrowy styl życia, zastanawiają się, czy najmłodszą latorośl rodziny Lewandowskich również obowiązują panujące w domu zasady.

Anna Lewandowska, która z wykształcenia jest m.in. dietetyczką, przyznała, że stara się, by jej córka jadła zdrowo. Zamiast sztucznych i przetworzonych produktów, wybiera dla dziecka zdrowsze odpowiedniki. Jest to najtrudniejsze w czasie, kiedy rodzina wybiera się na posiłek do lokalu.

- Jeśli jemy w restauracji, a Klara widzi, że inne dziecko dostaje chleb, ona również chce kromkę. Oczywiście może jeść pizzę, ale bez glutenu. I zamiast lodów, jest sorbet. Zawsze staram się wybrać coś zdrowszego - powiedziała Lewandowska.

Klara Lewandowska od dziecka przesiąka dobrymi nawykami. Dziewczynka nie tylko jest na zdrowej diecie, ale również chętnie towarzyszy swojej mamie w treningach. Niedawno hitem Instagrama stał się filmik, na którym córka Lewandowskich ćwiczy na siłowni.

Jedno jest pewne, Klara Lewandowska w przyszłości ma duże szanse, by pójść w ślady rodziców. Wielu już dziś wróży jej karierę w sporcie!

