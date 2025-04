Agnieszka Cegielska to jedna z najbardziej znanych pogodynek, która zachwyca nie tylko pięknym głosem, ale i wspaniałą, smukłą sylwetką. Chcąc uchylić rąbka tajemnicy zapytaliśmy gwiazdę, w jaki sposób na co dzień dba o swoje ciało i... do tej pory nie możemy wyjść z szoku! Dlaczego? Zobaczcie naszą rozmowę z Agnieszką!

Jak Agnieszka Cegielska dba o figurę na co dzień?

Ostrzegamy! Będziecie zazdrościć... Dlaczego? Bo jak się okazuje, pogodynka nigdy nie stosowała żadnej diety! W swoim życiu wyznaje jedną zasadę:

Staram się trzymać różnorodną dietę umiaru. Słucham po prostu swojego organizmu. On najlepiej wie, czego potrzebuję i dzięki temu udaje mi się żyć w zdrowiu.

- mówi Agnieszka Cegielska.

Dodatkowo gwiazda przyznaje, że odziedziczyła po rodzicach dobre geny, które ułatwiają jej utrzymanie odpowiedniej do wzrostu masy ciała. Agnieszka Cegielska jako dziecko uprawiała sport (szczególnie umiłowała sobie siatkówkę), przez co jest przyzwyczajona do aktywności fizycznej, która do dziś gości w jej codziennym życiu. A to - jak wiadomo - tylko sprzyja smukłej sylwetce!

