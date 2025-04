fot. ONS.pl

Reklama

Miejsce najprzystojniejszego faceta na świecie, Ryana Goslinga, ma szansę zająć wkrótce Dan Stevens, którego część kobiet pokochała już za rolę przystojnego dziedzica Matthew Crawleya w serialu "Downton Abbey", a reszta już od 31 października będzie mogła podziwiać go w ekscytującym thrillerze "Gość".

Gdzie zagra Dan Stevens?

Jego najnowsza rola zapewne oczaruje większość kobiet. Aktor wciela się w postać... gościa prawie idealnego. Czarującego, wyjątkowo uczynnego i zabójczo przystojnego. Kiedy bez zapowiedzi pojawia się przed domem pewnej amerykańskiej rodziny z pożegnalną wiadomością od ich tragicznie zmarłego syna, a – jak twierdzi – jego przyjaciela z armii, pani Peterson przyjmuje go z radością. Zauroczeni osobą Davida Petersonowie szybko zaczynają traktować go jak członka rodziny. Wkrótce jednak w małym miasteczku dochodzi do serii niewyjaśnionych zniknięć. Nagle okazuje się, że David nie jest do końca tym, za kogo się podaje. "Gość" z Danem Stevensem w roli głównej od 31 października w kinach, a już teraz można zobaczyć scenę z filmu, w której aktor prezentuje się bez koszulki.

Kim jest Dan Stevens?

Dan Stevens to brytyjski aktor, producent i pisarz. Zasłynął rolą w obsypanym nagrodami serialu "Downton Abbey", z którego zrezygnował jednak po zagraniu w trzech sezonach, by skupić się na filmowej karierze. Kiedy bohater serialu grany przez Dana Stevensa umierał, w mediach społecznościowych zawrzało. Pojawiły się głosy, że bez tego aktora serial nie będzie już taki sam i nie ma sensu już go oglądać.

Dan Stevens nie zawiódł jednak swoich fanów, a przede wszystkim fanek i regularnie pojawia się na dużym ekranie w głośnych produkcjach. W ubiegłym roku wystąpił u boku Benedicta Cumberbatcha w obrazie "Piąta władza" Billa Condona. W październiku, oprócz w intrygującym Gościu, Dana Stevensa można oglądać również u boku Liama Neesona w thrillerze "Krocząc wśród cieni" Scotta Franka. W grudniu światową premierę będzie miała natomiast komedia "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca", w której Dan Stevens wciela się w Sir Lancelota.

Na małym ekranie Anglika można było oglądać nie tylko w "Downton Abbey", ale także w serialach "Rozważna i romantyczna", "Linia piękna" oraz "Frankenstein". Stevens poza aktorstwem zajmuje się również pisaniem. Aktor skończył literaturę na Uniwersytecie Cambridge i regularnie współpracuje z The Sunday Telegraph, a także z wirtualnym kwartalnikiem literackim The Junket. Obecnie 32-letni Anglik mieszka z żoną i dziećmi w Nowym Jorku.

na podstawie materiałów prasowych M2 Films

Reklama

Więcej:

Gwiazdy na trybunach meczu Polska - Niemcy

Anna Przybylska na okładce magazynu "Party"

Justin Bieber pochwalił się swoją dziewczyną!